تقرير عاجل للنيابة..محافظ قنا يتابع حالة الطفل المصاب داخل مدرسة | صور

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة حالة الطفل عمر ياسر، الذي تعرض لإصابة بالغة داخل مدرسته بعد اعتداء أحد المعلمات عليه، ما تسبب في إصابة خطيرة بعينه يشتبه أن تخلف عاهة مستديمة.

وجاء توجيه محافظ قنا، فور إخطاره بالواقعة، في إطار حرصه على حماية الطلاب وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، وتأكيدًا بأن سلامة أبنائها الطلاب أولوية قصوى، وأنه لا تهاون مع أي انتهاك يمس حقوقهم أو يعرضهم للخطر داخل مؤسسات التعليم.

وفي استجابة سريعة، كلف المحافظ وحدة حماية الطفل بالديوان العام برئاسة سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، بالتوجه فورًا لمعاينة حالة الطفل على الطبيعة، والتواصل مع أسرته، وإعداد تقرير اجتماعي وصحي شامل عن حالته لتقديمه إلى النيابة العامة صباح الغد تنفيذًا لطلبها الرسمي.

وناقشت اللجنة العامة لحماية الطفل، الواقعة خلال اجتماعها الأخير، وأكدت أنها تتابع الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتسبب في الحادث، في إطار التصدي لأي أشكال للعنف داخل المدارس.

وأوضحت وحدة حماية الطفل، أنها ستقدم دعما نفسيًا متكاملًا للطفل عمر لمساعدته على تجاوز الآثار النفسية التي خلفتها الواقعة، مع متابعة حالته الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.