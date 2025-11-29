قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
محافظات

قنا تنهى أزمة تجمعات المياه الراكدة في مركز فرشوط

تجمعات المياه بفرشوط
تجمعات المياه بفرشوط
يوسف رجب

واصلت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا ، جهودها خلال الأيام الماضية لمعالجة مشكلة تكرار تجمعات المياه الراكدة بعدد من المناطق بمركز فرشوط، شملت نجع صفر، قرية العركي، نجع بطران، وقرية الدهسة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة مصادر الإضرار بالصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا، وبالتنسيق مع مسئول البيئة بمجلس مدينة فرشوط، تابعت الإدارة الأعمال الفنية الخاصة بالفحص الميداني للوقوف على أسباب المشكلة التي تجددت مؤخرًا في تلك المواقع.

وأظهرت المتابعة الحاجة إلى تدخل فني عاجل، ليتم التنسيق فورا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرشوط لإجراء المعاينات، والتي أكدت وجود أعطال في خطوط المياه بالمناطق المتضررة، وبناءا على ذلك، نفذت حزمة من الإجراءات السريعة تمثلت في إصلاح الأعطال، وكسح وشفط المياه المتراكمة، وردم مواقع التجمع، إلى جانب وضع خطة متابعة دورية لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأسفرت أعمال المتابعة المشتركة عن الانتهاء الكامل من المشكلة خلال يومين في معظم المواقع، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهورها مجددًا.

وفيما يتعلق بنجع بطران، فقد تم شفط المياه من البركة الموجودة بالمنطقة، وردم جزء كبير منها، بينما يجري استكمال ردم الجزء المتبقي بواسطة الأهالي، نظرًا لتعذر دخول معدات الوحدة المحلية لضيق الممرات المؤدية إلى الموقع.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، برئاسة المهندسة أماني صلاح، استمرارها في تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي، والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة للحد من مصادر توالد الحشرات، وحماية الصحة العامة في مختلف مراكز المحافظة.


 

قنا تجمعات المياه الراكدة فرشوط قرية العركي الصحة العامة مديرية الصحة

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
