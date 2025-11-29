قنا تنهى أزمة تجمعات المياه الراكدة في مركز فرشوط

واصلت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا ، جهودها خلال الأيام الماضية لمعالجة مشكلة تكرار تجمعات المياه الراكدة بعدد من المناطق بمركز فرشوط، شملت نجع صفر، قرية العركي، نجع بطران، وقرية الدهسة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة مصادر الإضرار بالصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا، وبالتنسيق مع مسئول البيئة بمجلس مدينة فرشوط، تابعت الإدارة الأعمال الفنية الخاصة بالفحص الميداني للوقوف على أسباب المشكلة التي تجددت مؤخرًا في تلك المواقع.

وأظهرت المتابعة الحاجة إلى تدخل فني عاجل، ليتم التنسيق فورا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرشوط لإجراء المعاينات، والتي أكدت وجود أعطال في خطوط المياه بالمناطق المتضررة، وبناءا على ذلك، نفذت حزمة من الإجراءات السريعة تمثلت في إصلاح الأعطال، وكسح وشفط المياه المتراكمة، وردم مواقع التجمع، إلى جانب وضع خطة متابعة دورية لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأسفرت أعمال المتابعة المشتركة عن الانتهاء الكامل من المشكلة خلال يومين في معظم المواقع، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهورها مجددًا.

وفيما يتعلق بنجع بطران، فقد تم شفط المياه من البركة الموجودة بالمنطقة، وردم جزء كبير منها، بينما يجري استكمال ردم الجزء المتبقي بواسطة الأهالي، نظرًا لتعذر دخول معدات الوحدة المحلية لضيق الممرات المؤدية إلى الموقع.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، برئاسة المهندسة أماني صلاح، استمرارها في تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي، والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة للحد من مصادر توالد الحشرات، وحماية الصحة العامة في مختلف مراكز المحافظة.



