محافظات

التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا

لقى شابان مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل"تريلا" وأخرى ربع نقل، وقع أمام قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، أمام مفارق قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة.


ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن سيارة النقل الثقيل دهست السيارة ربع النقل التى يستقلها الشابين، ما أدى إلى مصرعهما فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

