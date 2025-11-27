مصرع ربة منزل بطلق نارى على يد شقيق زوجها في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها بطلق نارى خاطىء علي يد شقيق زوجها بمنطقة عزبة صالح بالمعنا شرق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع ربة منزل بمنطقة المعنا بطلق نارى على يد شقيق زوجها.

وتبين من المعلومات الأولية أن شقيق زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث أطلق عيار نارى بطريق الخطأ خلال مشاجرة مع آخر، نتج عنه مصرع ربة المنزل فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.