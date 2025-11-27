قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
مدبولي: قادة العالم يشيدون بموقف الرئيس السيسي من غزة ويؤكدون نجاح مصر في بناء دولة جديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركته في فعاليات قمة مجموعة العشرين والقمة الإفريقية – الأوروبية السابعة شهدت تأكيدًا دوليًا على تقدير مكانة مصر ودورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

إشادة بجهود مصر في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام

أوضح رئيس الوزراء أن قادة الدول الذين التقاهم، سواء في الاجتماعات الرسمية أو على هامش القمتين، أعربوا عن إشادة كبيرة بجهود مصر في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام ودورها المباشر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار رغم التجاوزات التي تشهدها الساحة.

وأكد أن القادة وجهوا تقديرًا عاليًا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضح والثابت منذ بداية الأحداث، مشددين على احترامهم لما حققته مصر في هذا الملف المعقد.

انبهار عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أشار مدبولي إلى أن مسؤولي وقادة الدول حرصوا على تهنئة مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنهم أبدوا انبهارًا شديدًا بهذا الصرح الثقافي العالمي، وتطلعًا لزيارته كونه أحد أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم.

تقدير دولي للنقلة التنموية في مصر

أكد رئيس الوزراء أن الانطباع العام لدى رؤساء الدول والحكومات كان إيجابيًا للغاية تجاه ما تشهده مصر من نقلة نوعية حقيقية خلال السنوات العشر الماضية، سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد أو الخدمات.

وأضاف مدبولي: «قالوا أنتم نجحتم إنكم تبنوا بلد جديدة، والانطباع العام أن هناك دولة جديدة بنيت على مدار الـ10 سنوات الماضية».

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

