مدبولي: قادة العالم يشيدون بموقف الرئيس السيسي من غزة ويؤكدون نجاح مصر في بناء دولة جديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركته في فعاليات قمة مجموعة العشرين والقمة الإفريقية – الأوروبية السابعة شهدت تأكيدًا دوليًا على تقدير مكانة مصر ودورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

إشادة بجهود مصر في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام

أوضح رئيس الوزراء أن قادة الدول الذين التقاهم، سواء في الاجتماعات الرسمية أو على هامش القمتين، أعربوا عن إشادة كبيرة بجهود مصر في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام ودورها المباشر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار رغم التجاوزات التي تشهدها الساحة.

وأكد أن القادة وجهوا تقديرًا عاليًا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضح والثابت منذ بداية الأحداث، مشددين على احترامهم لما حققته مصر في هذا الملف المعقد.

انبهار عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أشار مدبولي إلى أن مسؤولي وقادة الدول حرصوا على تهنئة مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنهم أبدوا انبهارًا شديدًا بهذا الصرح الثقافي العالمي، وتطلعًا لزيارته كونه أحد أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم.

تقدير دولي للنقلة التنموية في مصر

أكد رئيس الوزراء أن الانطباع العام لدى رؤساء الدول والحكومات كان إيجابيًا للغاية تجاه ما تشهده مصر من نقلة نوعية حقيقية خلال السنوات العشر الماضية، سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد أو الخدمات.

وأضاف مدبولي: «قالوا أنتم نجحتم إنكم تبنوا بلد جديدة، والانطباع العام أن هناك دولة جديدة بنيت على مدار الـ10 سنوات الماضية».