مدبولي: تركيزنا الآن قائم على كيفية بدء شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التحية والتقدير للمصريين على تحمل الفترات الصعبة التي مرت بها مصر أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ، :" احنا تحملنا عبء بناء دولة والعالم بأكمله في أزمة اقتصادية كبيرة والمحيط الإقليمي به تحديات هائلة ".

وتابع مدبولي :" كل تركيزنا الآن قائم على كيفية بدء شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في كافة المجالات سواء في الصحة والتعليم ومستوى الدخول وثبات الأسعار ".



واكمل مدبولي :" الطبقة المتوسطة تمثل النسيج الحقيقي للشعب المصري والجزء الحقيقي لقوة الدولة المصرية ".

ولفت مدبولي :" الثلاث أعوام المقبلة سنعكف على تحسين مستوى جودة الحياة والقدرة الاقتصادية للأسرة المصرية كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح ".