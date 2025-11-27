مدبولي: جهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام محل إشادة دولية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جهود مصر وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، قد نالا إشادة دولية واسعة.

دعم الاستقرار الإقليمي

وأوضح "مدبولي" خلال مؤتمر صحي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة أن المجتمع الدولي يقدّر الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، وإصرارها على الدفع نحو حل يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم في القطاع.

تحقيق التهدئة وتهيئة الظروف

مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي.