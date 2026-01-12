مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بأسوان

لقيت طفلة مصرعها نتيجه دهسه أسفى جرار زراعى بمنطقة الخور بحرى بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بلاغاً يفيد بوقوع الحادث ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها وتحديد المسئوليات القانونية.