القبض على أدمن صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على الانترنت



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الترويج لبيع "صواعق كهربائية.



بالفحص تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى" - صاعق كهربائى – 21 قالب فارغ لصاعق - الأدوات المستخدمة فى التصنيع – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بتصنيع الصواعق الكهربائية والإتجار بها بقصد تحقيق الربح المادى والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





