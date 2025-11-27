قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

خلال حضوره لتفقد اختبارات المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وحواره المفتوح مع الطلاب، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاب جامعة القاهرة الذين يقضون فترة المعايشة بالأكاديمية، معربًا عن سعادته بما كشف عنه لقاء فخامته بالطلاب ومستوى الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي تواجهه.

كما أشاد الرئيس بالدور الفاعل لشباب الجامعات، مؤكدًا ضرورة تمكينهم لثقته في قدراتهم على الإسهام الإيجابي في تنمية الوطن. ووجه السيد الرئيس بتعزيز روح المبادرة لدى شباب الجامعات والانفتاح على أفكارهم القابلة للتنفيذ.

وخلال الحوار المفتوح الذي أجراه السيد الرئيس مع الطلاب، تقدّم عدد من طلاب جامعة القاهرة بطرح أسئلة بنّاءة تناولت عددًا من القضايا الوطنية المهمة، حيث حرص سيادته على الإجابة عنها بوضوح واهتمام، في تأكيد مباشر على حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى الشباب والتحاور معهم. وقد نالت مداخلاتهم وتفاعلهم تقدير السيد الرئيس، الذي صرّح قائلًا: "أنا سعيد إني بشوف شباب جامعة القاهرة واعٍ ومثقف".

وأكد الرئيس، خلال ردوده على أسئلة الطلاب، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به شباب الجامعات في دعم استقرار الوطن ومسيرة التنمية، مشددًا على ضرورة استمرار تمكينهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات، وتحفيزهم على التفكير الواعي والمبادرة الإيجابية، والانفتاح على كل الأفكار القابلة للتنفيذ بما يخدم مستقبل الدولة المصرية.

وفي إطار متابعته للقاء الرئيس مع طلاب جامعة القاهرة، أعرب د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، عن اعتزازه واعتزاز قيادات الجامعة وأساتذتها وطلابها بشهادة فخامة الرئيس لطلاب جامعة القاهرة، كنموذج تقدمه الجامعة لجيل قادر على تحقيق نهضة الدولة المصرية بما يليق بتاريخها وحضارتها وما تشهده في العصر الحالي من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس قد تناول وجبة الغذاء مع قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية ووزير الأوقاف وطلاب الأكاديمية وطلاب جامعة القاهرة، في أجواء عكست حالة من التقارب والحوار البنّاء، حيث تواصل النقاش التفاعلي بين سيادته والطلاب، مؤكدًا على أهمية دعم الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة باعتبارهم ركيزة أساسية للحاضر والمستقبل.

ويُعد هذا اللقاء نموذجًا للتواصل المباشر بين القيادة السياسية والشباب، وتجسيدًا لنهج الدولة القائم على الاستثمار في الإنسان المصري وبناء جيل واعٍ يمتلك القدرة على الفهم والمشاركة وصناعة المستقبل.

بالأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد