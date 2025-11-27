في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية

خلال حضوره لتفقد اختبارات المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وحواره المفتوح مع الطلاب، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاب جامعة القاهرة الذين يقضون فترة المعايشة بالأكاديمية، معربًا عن سعادته بما كشف عنه لقاء فخامته بالطلاب ومستوى الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي تواجهه.

كما أشاد الرئيس بالدور الفاعل لشباب الجامعات، مؤكدًا ضرورة تمكينهم لثقته في قدراتهم على الإسهام الإيجابي في تنمية الوطن. ووجه السيد الرئيس بتعزيز روح المبادرة لدى شباب الجامعات والانفتاح على أفكارهم القابلة للتنفيذ.

وخلال الحوار المفتوح الذي أجراه السيد الرئيس مع الطلاب، تقدّم عدد من طلاب جامعة القاهرة بطرح أسئلة بنّاءة تناولت عددًا من القضايا الوطنية المهمة، حيث حرص سيادته على الإجابة عنها بوضوح واهتمام، في تأكيد مباشر على حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى الشباب والتحاور معهم. وقد نالت مداخلاتهم وتفاعلهم تقدير السيد الرئيس، الذي صرّح قائلًا: "أنا سعيد إني بشوف شباب جامعة القاهرة واعٍ ومثقف".

وأكد الرئيس، خلال ردوده على أسئلة الطلاب، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به شباب الجامعات في دعم استقرار الوطن ومسيرة التنمية، مشددًا على ضرورة استمرار تمكينهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات، وتحفيزهم على التفكير الواعي والمبادرة الإيجابية، والانفتاح على كل الأفكار القابلة للتنفيذ بما يخدم مستقبل الدولة المصرية.

وفي إطار متابعته للقاء الرئيس مع طلاب جامعة القاهرة، أعرب د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، عن اعتزازه واعتزاز قيادات الجامعة وأساتذتها وطلابها بشهادة فخامة الرئيس لطلاب جامعة القاهرة، كنموذج تقدمه الجامعة لجيل قادر على تحقيق نهضة الدولة المصرية بما يليق بتاريخها وحضارتها وما تشهده في العصر الحالي من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس قد تناول وجبة الغذاء مع قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية ووزير الأوقاف وطلاب الأكاديمية وطلاب جامعة القاهرة، في أجواء عكست حالة من التقارب والحوار البنّاء، حيث تواصل النقاش التفاعلي بين سيادته والطلاب، مؤكدًا على أهمية دعم الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة باعتبارهم ركيزة أساسية للحاضر والمستقبل.

ويُعد هذا اللقاء نموذجًا للتواصل المباشر بين القيادة السياسية والشباب، وتجسيدًا لنهج الدولة القائم على الاستثمار في الإنسان المصري وبناء جيل واعٍ يمتلك القدرة على الفهم والمشاركة وصناعة المستقبل.