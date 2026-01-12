كونوا رحماء.. إيمان العاصي توجه رسالة للجمهور بشأن التقلبات الجوية

شاركت الفنانة إيمان العاصي، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن موجة التقلبات الجوية.

وكتبت إيمان العاصي: “نزلت الصبح أجيب بنتي من الدرس الجو صعب ومتعب وبرد ويقريف قوي محدش يستحمله حقيقي صعبان عليا الناس اللي في الشارع واللي بيفضل واقف مستني مواصلة أو مضطر يشتغل في أماكن مفتوحة والدليڤيري كمان خصوصآ (بس مش اللي بيمشوا عكسي) واللي نايمين في الشوارع في جو زي دا".

وتابعت: "حقيقي صعب نفسي أقدر أحميهم نفسي أعملهم حاجه قلبي بيتقطع عليهم كلهم لكم الله.. كونوا رحماء علي بعض يا جماعه ساعدوا بعض الدنيا صعبة قوي”.

علي الجانب الاخر طرحت قناة "ON"، البرومو الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي، والمقرر عرضه قريبًا وحصريًا على شاشتها.



المسلسل بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور.