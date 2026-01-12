سارة نخلة تعلن دخولها غرفة العمليات خلال ساعات .. تفاصيل

تمر الإعلامية سارة نخلة بوعكة صحية خلال الفترة الحالية، تستدعي دخولها غرفة العمليات خلال الساعات القليلة المقبلة، نتيجة معاناتها من مشكلة في التنفس، وذلك وفق بيان صادر عنها.

تفاصيل الحالة الصحية لسارة نخلة

وأوضح البيان أن سارة نخلة تعاني منذ فترة من متاعب صحية، وكانت قد فضلت تأجيل التدخل الجراحي في وقت سابق، إلا أن تكرار نوبات ضيق التنفس، ووصول حالتها في أكثر من مرة إلى مراحل صعبة، جعلا إجراء العملية أمرًا ضروريًا خلال هذه الساعات.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لسارة نخلة كانت مهددة بالتأزم في بعض الأوقات، ما دفعها لاتخاذ قرار الخضوع للتدخل الطبي في الوقت الحالي، حرصًا على سلامتها.

سارة نخلة تتطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء

وفي ختام البيان، طلبت سارة نخلة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بتجاوز هذه المرحلة بسلام، على أن تعود لممارسة حياتها الطبيعية بعد التعافي.