عرض مسلسل "CYPHER" التجربة العالمية للمؤلف محمد سيد بشير على منصة رقمية

يعيش المؤلف محمد سيد بشير حالة من النجاح والنشاط الفني خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد طرح أولى أعماله العالمية مسلسل CYPHER الأمريكي، على منصة PRIME، الذي هدف خلاله على تقديم تجربة درامية عالمية مختلفة تمزج بين التشويق والغموض والتقنيات الحديثة بلمسات عربية، وذلك بعد 4 سنوات من طرحه على منصتي Netflix وRoku.

يمزج مسلسل CYPHER على مدار السبع حلقات بين الواقع والخيال العلمي، حيث تدور أحداثه حول عالم سري تصطدم فيه التكنولوجيا المتقدمة مع النفوذ والسلطة، ضمن سلسلة من الألغاز ومعرفة قائمة اغتيالات خطيرة التي يحاول فكها ويل سكوت العبقري في تحليل الشفرات الذي يلعب دوره النجم العالمي مارتن دنجل وال، واستطاع بشير تحقيق تصاعد درامي حلقة تلو الأخرى.

أعمال محمد سيد بشير

وفي سياق متصل، ينافس المؤلف محمد سيد بشير بقوة في الماراثون الرمضاني المقبل 2026، بمسلسل "الست موناليزا" مع النجمة مي عمر، وتحت قيادة المخرج محمد علي، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم تضم كل من: سوسن بدر، وفاء عامر، شيماء سيف، أحمد مجدي، جوري بكر، إنجي المقدم، محمود عزب، وذلك في إطار 15 حلقة، على شاشة قنوات MBC مصر.