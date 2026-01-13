هدف مرموش الأسرع لمصر في الأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا منذ صاروخ الشاذلي

دوّن عمر مرموش اسمه في سجلات تاريخ منتخب مصر، بعدما سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة، ليصبح الأسرع للفراعنة في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية منذ أسطورة الكرة المصرية حسن الشاذلي.

وكان حسن الشاذلي، صاحب لقب «صواريخ الأهداف»، قد سجل هدفًا تاريخيًا في الدقيقة الثالثة أمام منتخب ساحل العاج، خلال مواجهة أقيمت يوم 16 فبراير عام 1970، ليظل هذا الرقم صامدًا لأكثر من 50 عامًا.

وجاء هدف مرموش ليعيد إلى الأذهان إنجازات الشاذلي وأهدافه الحاسمة، مؤكدًا قدرة الجيل الحالي على كتابة فصول جديدة في تاريخ الكرة المصرية خلال البطولة القارية.