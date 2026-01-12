هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

حقيقة تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس غداً بسبب العاصفة الترابية .. خبر يبحث حاليا أولياء الأمور عن مدى صحته على مختلف محركات البحث على الانترنت .

تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس غداً .. اعرف الحقيقة

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي تعليمات أو قرارات أو بيانات رسمية تنص على تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس غداً بسبب العاصفة الترابية ، وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه من المعتاد أن يتم ترك قرارات تعليق الدراسة أو الامتحانات في المدارس للمحافظين حسب ظروف كل محافظة حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين .

وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية من أي من المحافظين بشأن تعليق امتحانات نصف العام 2026 غداً بسبب العاصفة الترابية

ومن جانبها .. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" البلاد تشهد تقلبات جوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" سرعات الرياح تراوحت بين 40 لـ 60 كيلو متر في الساعة وكانت الرياح محملة بالأتربة والرمال "

واكملت منار غانم :" خلال الساعات المقبلة سوف تنكسر حدة الرمال والاتربة وتتحرك الرمال نحول السواحل الشمالية الشرقية ".

ولفتت منار غانم :" نشاط الرياح مستمر غدا وسوف يستمر تواجد الرياح والأتربة والرمال" مضيفة:" فرص سقوط الامطار خفيفة ".

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات نصف العام 2026 في المدارس السبت الماضي لصفوف النقل بمراحل الابتدائي والإعدادي و الثانوي ، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري

وأعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.