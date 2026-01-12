قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أخبار البلد

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حقيقة تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس غداً بسبب العاصفة الترابية .. خبر يبحث حاليا أولياء الأمور عن مدى صحته على مختلف محركات البحث على الانترنت .

تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس غداً .. اعرف الحقيقة

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي تعليمات أو قرارات أو بيانات رسمية تنص على تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس غداً بسبب العاصفة الترابية ، وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه من المعتاد أن يتم ترك قرارات تعليق الدراسة أو الامتحانات في المدارس للمحافظين حسب ظروف كل محافظة حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين .

وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية من أي من المحافظين بشأن تعليق امتحانات نصف العام 2026 غداً بسبب العاصفة الترابية

ومن جانبها .. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" البلاد تشهد تقلبات جوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" سرعات الرياح تراوحت بين 40 لـ 60 كيلو متر في الساعة وكانت الرياح محملة بالأتربة والرمال "

واكملت منار غانم :" خلال الساعات المقبلة سوف تنكسر حدة الرمال والاتربة وتتحرك الرمال نحول السواحل الشمالية الشرقية ".

ولفتت منار غانم :" نشاط الرياح مستمر غدا وسوف يستمر تواجد الرياح والأتربة والرمال" مضيفة:" فرص سقوط الامطار خفيفة ".

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات نصف العام 2026 في المدارس السبت الماضي لصفوف النقل بمراحل الابتدائي والإعدادي و الثانوي ، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري 

وأعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.

امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام امتحانات العاصفة الترابية

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

بورسعيد | الغرباوي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة ملفات مهمة

بورسعيد | الغرباوي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة ملفات مهمة

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

الإسكندرية

الخميس.. القنصلية الإيطالية تستعرض تاريخ التنمية السياحية بالإسكندرية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

