عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية عن تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من ( مطروح - الضبعة- العلمين - سيدى عبد الرحمن -الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - الدقهلية- دمياط-بورسعيد)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، وتقل حدتها على جنوب الوجه البحرى، وتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويبقى التحذير من نشاط الرياح ، مع استمرار الرمال المثارة على مناطق من شرق البلاد .

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق بسبب العاصفة



قالت هيئة الأرصاد إن الرؤية الأفقية على الطرق تتدهور نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.