قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف إطلاق النار ومستعدون للهجوم البري الكردي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توحيد الرسائل الصحية والسكانية مع الخطاب الديني خطوة حاسمة لحماية الأسرة المصرية

الخطاب الديني
الخطاب الديني
حسن رضوان

قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن التعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف لإدماج الرسائل السكانية والصحية في الخطاب الديني يعد مبادرة وطنية رائدة لتعزيز وعي المواطنين بحقوق الطفل والأم، وضمان بيئة أسرية مستقرة.

 الحد من الممارسات الخاطئة مثل زواج الأطفال 

وأكد جابر  في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ليست مجرد حملة توعوية، بل استراتيجية متكاملة تساهم في: الحد من الممارسات الخاطئة مثل زواج الأطفال و تعزيز ثقافة المباعدة بين الولادات لضمان صحة الأم والطفل، و دعم حقوق الطفل في الرعاية والتنشئة الصحية، و توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والدينية لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي.

وأضاف: «دمج العلم مع القيم الدينية في التوعية يحقق رسالة مزدوجة: نشر المعرفة الصحيحة، وحماية الأسرة المصرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة مروة الكحلاوي، مساعد وزير الأوقاف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ودمج الرسائل السكانية والصحية ضمن خطاب الواعظات. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الخطاب التوعوي وزيادة تأثيره على مختلف فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة.

وشدّد الاجتماع على أهمية دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس والندوات الدينية، مع التركيز على:

أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التي تشكل نحو 85% من قدراته الجسدية والعقلية.

دور الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات لضمان نمو صحي للطفل واستقرار الأسرة.

حماية حقوق الطفل والأسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتوفير رعاية صحية مناسبة.

كما تناول الاجتماع:

إعداد حزمة رسائل سكانية متكاملة مبنية على أسس علمية وشرعية.

تنظيم ورش تدريبية مشتركة للواعظات حول القضايا السكانية والصحية.

إطلاق بودكاست مشترك وخطة تحرك شاملة عبر المساجد والفعاليات الميدانية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

التأكيد على أهمية مشورة ما قبل الزواج وتعزيز الحملات التوعوية مثل «طفولتها حقها» و«بداية آمنة» و«هنتغير»، مع مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

الخطاب الديني حماية الأسرة المصرية مجلس النواب توحيد الرسائل الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

ترامب

تصريحات نارية.. ترامب يقبل دعم أوكرانيا لمواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية

بريتني سبيرز

القبض على بريتني سبيرز في كاليفورنيا

ترامب

سيناريو فنزويلا.. ترامب: نجل علي خامنئي ضعيف.. ويجب أن اختار المرشد الإيراني الجديد

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد