برلماني: توحيد الرسائل الصحية والسكانية مع الخطاب الديني خطوة حاسمة لحماية الأسرة المصرية

قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن التعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف لإدماج الرسائل السكانية والصحية في الخطاب الديني يعد مبادرة وطنية رائدة لتعزيز وعي المواطنين بحقوق الطفل والأم، وضمان بيئة أسرية مستقرة.

الحد من الممارسات الخاطئة مثل زواج الأطفال

وأكد جابر في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ليست مجرد حملة توعوية، بل استراتيجية متكاملة تساهم في: الحد من الممارسات الخاطئة مثل زواج الأطفال و تعزيز ثقافة المباعدة بين الولادات لضمان صحة الأم والطفل، و دعم حقوق الطفل في الرعاية والتنشئة الصحية، و توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والدينية لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي.

وأضاف: «دمج العلم مع القيم الدينية في التوعية يحقق رسالة مزدوجة: نشر المعرفة الصحيحة، وحماية الأسرة المصرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة مروة الكحلاوي، مساعد وزير الأوقاف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ودمج الرسائل السكانية والصحية ضمن خطاب الواعظات. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الخطاب التوعوي وزيادة تأثيره على مختلف فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة.

وشدّد الاجتماع على أهمية دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس والندوات الدينية، مع التركيز على:

أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التي تشكل نحو 85% من قدراته الجسدية والعقلية.

دور الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات لضمان نمو صحي للطفل واستقرار الأسرة.

حماية حقوق الطفل والأسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتوفير رعاية صحية مناسبة.

كما تناول الاجتماع:

إعداد حزمة رسائل سكانية متكاملة مبنية على أسس علمية وشرعية.

تنظيم ورش تدريبية مشتركة للواعظات حول القضايا السكانية والصحية.

إطلاق بودكاست مشترك وخطة تحرك شاملة عبر المساجد والفعاليات الميدانية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

التأكيد على أهمية مشورة ما قبل الزواج وتعزيز الحملات التوعوية مثل «طفولتها حقها» و«بداية آمنة» و«هنتغير»، مع مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.