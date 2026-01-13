بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بيانا رسميا؛ لتحذير جماهيره من الخروج عن النص في مباراة منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر منتخب السنغال، الأربعاء، في السابعة من مساء الأربعاء، في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان: “في إطار مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية سيواجه المنتخب السنغالي نظيره المنتخب المصري يوم 14 يناير 2026 بالملعب الكبير في طنجة”.

وتابع: “مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة، يحث الاتحاد السنغالي لكرة القدم جميع المشجعين على إظهار سلوك مثالي ومسؤول ومحترم للوائح المعمول بها”.

وحذر من الآتي:

1. محظورات رسمية

يذكر الاتحاد السنغالي بصرامة أن إدخال واستخدام الألعاب النارية (الشماريخ)، أو أجهزة الليزر، أو أي أشياء أخرى خطيرة، ممنوع منعاً باتاً داخل الملعب وفي محيطه المباشر.

2. المخاطر والعواقب

من الضروري التأكيد على أن:

هذه الممارسات تهدد بشكل خطير سلامة اللاعبين والمسؤولين والجمهور، وتسيء بشكل واضح لسمعة كرة القدم السنغالية على الساحة الدولية.

في أعقاب الحوادث المؤسفة التي وقعت خلال مباراتي (بنين ضد السنغال) و(مالي ضد السنغال)، تعرض منتخبنا الوطني بالفعل لعقوبات تأديبية قاسية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

3. دعوة للانضباط والوطنية

يناشد الاتحاد الحس العالي بالمسؤولية والوطنية لدى المشجعين؛ لكي يظل هذا الحدث عُرساً للكرة الأفريقية، يسوده اللعب النظيف والأمن، لندعم "أسود التيرانجا" بكل حماس، مع الحفاظ على انضباط لا غبار عليه.