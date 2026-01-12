ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

من المعروف أن الأطفال والرضع يميلون للبكاء بشكل متكرر ويكون السبب في أغلب الأحيان هو المغص الشديد ولكنه قد يكون لسبب آخر .. فكيف يتأكد الأهل من إصابة الرضع بالمغص؟ وما أسباب انتشاره بين الأطفال؟

وذكر موقع أن الأطفال الرضع يميلون للبكاء خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم ويصعب تحديد نطاق البكاء الطبيعي بدقة.

وبشكل عام، يُعرَّف المغص بأنه بكاء لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا، لثلاثة أيام أو أكثر أسبوعيًا، ولمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

أعراض المغص عند الأطفال

قد تشمل أعراض المغص عن الاطفال ما يلي:

بكاء شديد قد يبدو أشبه بالصراخ أو تعبيراً عن الألم

البكاء بدون سبب واضح، على عكس البكاء للتعبير عن الجوع أو الحاجة إلى تغيير الحفاض.

انخفضت حدة الانزعاج الشديد حتى بعد البكاء

توقيت متوقع، حيث تحدث الحلقات غالباً في المساء

تغير لون الوجه، مثل احمرار الجلد أو احمرار الخدين

توتر الجسم، مثل شد الساقين أو تيبسهما، أو تيبس الذراعين، أو قبض اليدين، أو تقوس الظهر، أو توتر البطن

أحيانًا تخف الأعراض بعد أن يُخرج الرضيع الغازات أو يتبرز ويُرجح أن يكون سبب الغازات هو ابتلاع الهواء أثناء البكاء المطول.

اسباب المغص

رغم دراسة عدد من الأسباب، إلا أنه يصعب على الباحثين تفسير جميع السمات المهمة، مثل سبب ظهوره عادةً في أواخر الشهر الأول من العمر، وكيف يختلف بين الرضع، ولماذا يحدث في أوقات معينة من اليوم، ولماذا يزول من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.

تشمل العوامل المساهمة المحتملة التي تم اكتشاف أنها تسبب المغص عند الأطفال والرضع، ما يلي:

جهاز هضمي غير مكتمل النمو

اختلال توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

الحساسية الغذائية أو عدم تحمل الطعام

الإفراط في التغذية، أو نقص التغذية، أو قلة التجشؤ

شكل مبكر من الصداع النصفي عند الأطفال

التوتر أو القلق العائلي