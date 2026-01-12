قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يتوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

اسماء محمد

من المعروف أن الأطفال والرضع يميلون للبكاء بشكل متكرر ويكون السبب في أغلب الأحيان هو المغص الشديد ولكنه قد يكون لسبب آخر .. فكيف يتأكد الأهل من إصابة الرضع بالمغص؟ وما أسباب انتشاره بين الأطفال؟

وذكر موقع أن الأطفال الرضع يميلون للبكاء خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم ويصعب تحديد نطاق البكاء الطبيعي بدقة.

وبشكل عام، يُعرَّف المغص بأنه بكاء لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا، لثلاثة أيام أو أكثر أسبوعيًا، ولمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

أعراض المغص عند الأطفال

قد تشمل أعراض المغص عن الاطفال ما يلي:

بكاء شديد قد يبدو أشبه بالصراخ أو تعبيراً عن الألم
البكاء بدون سبب واضح، على عكس البكاء للتعبير عن الجوع أو الحاجة إلى تغيير الحفاض.
انخفضت حدة الانزعاج الشديد حتى بعد البكاء
توقيت متوقع، حيث تحدث الحلقات غالباً في المساء
تغير لون الوجه، مثل احمرار الجلد أو احمرار الخدين
توتر الجسم، مثل شد الساقين أو تيبسهما، أو تيبس الذراعين، أو قبض اليدين، أو تقوس الظهر، أو توتر البطن
أحيانًا تخف الأعراض بعد أن يُخرج الرضيع الغازات أو يتبرز ويُرجح أن يكون سبب الغازات هو ابتلاع الهواء أثناء البكاء المطول.

علاج المغص وغازات البطن عند الاطفال الرضع

اسباب المغص

رغم دراسة عدد من الأسباب، إلا أنه يصعب على الباحثين تفسير جميع السمات المهمة، مثل سبب ظهوره عادةً في أواخر الشهر الأول من العمر، وكيف يختلف بين الرضع، ولماذا يحدث في أوقات معينة من اليوم، ولماذا يزول من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.

تشمل العوامل المساهمة المحتملة التي تم اكتشاف أنها تسبب المغص عند الأطفال والرضع، ما يلي:

جهاز هضمي غير مكتمل النمو
اختلال توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي
الحساسية الغذائية أو عدم تحمل الطعام
الإفراط في التغذية، أو نقص التغذية، أو قلة التجشؤ
شكل مبكر من الصداع النصفي عند الأطفال
التوتر أو القلق العائلي

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

