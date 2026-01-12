وزير الأوقاف: أدعو طلبة الأزهر إلى الارتباط بمنهج الأئمة الأكابر دون جمود أو انغلاق

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة علمية بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، وذلك ضمن "دورة تطوير مهارات الإفتاء في ضوء المستجدات المعاصرة"، التي تُعقد لمجموعة من طلاب اتحاد الطلبة الإندونيسيين بالقاهرة، متناولًا تعزيز التكوين العلمي والمنهجي لطلبة العلم في مجال الفتوى، مناقشًا قضايا جوهرية تتعلق ببناء الوعي العلمي الرصين، وترسيخ المنهج المنضبط في الفقه والفتوى، مؤكدًا أن العلم هو أشرف ما تتباهى به الأمم وأساس نهضتها الحضارية.

واستهلَّ وزير الأوقاف المحاضرة بالحمد والثناء على الله، مشددًا على جلالة العلم ومكانته السامية، مبينًا أن الصنعة الحديثية تمثل ركيزة أساسية في البناء العلمي المنضبط، ولا غِنى عنها في مجالَي الفقه والفتوى.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن عدد المسلمين في العالم يقارب ملياري مسلم من إجمالي نحو ثمانية مليارات من سكان العالم، وهو ما يحمل العلماء وطلبة العلم مسؤوليات جسيمة تتطلب العمل وفق أربعة أهداف كبرى، أبرزها: بناء الوعي العلمي، وترسيخ المنهجية الرصينة، وحماية الفتوى من الاضطراب، وتنمية العقلية الفقهية القادرة على التعامل الواعي مع الواقع.

ووجه وزير الأوقاف عددًا من الوصايا المباشرة لطلبة العلم بالأزهر الشريف، ولا سيما الطلبة الإندونيسيين، دعاهم فيها إلى الارتباط بالأزهر علمًا ومنهجًا، والبدء بتعليم النفس قبل تعليم الآخرين، والتمسك بمنهج الأئمة الأكابر، مع الانفتاح الواعي على بحوث العلماء المعاصرين، والاعتصام بالفلك العلمي للأئمة الكبار دون جمود أو انغلاق، مؤكدًا أهمية تجاوز الحواجز العلمية، وعدم الاكتفاء بالكتب المتداولة، والولوج إلى أمهات المصنفات.

واستشهد بالإمام شهاب الدين القرافي المالكي، واصفًا إياه بنموذج الإمام المجتهد المجدد الذي جمع بين عمق الأصول ودقة الفروع، داعيًا إلى التمعن في قراءة مؤلفاته ودراستها، وعلى رأسها كتب: "الفروق"، و"الذخيرة"، و"الإحكام"، لما تمثله من مدرسة متكاملة في تحرير الفروق الفقهية وتنمية المَلَكة العلمية. وخص بالذكر كتاب "الفروق"،

وأوضح وزير الأوقاف أن الإمام القرافي أفرد فيه بحثًا دقيقًا في الفرق بين الرواية والشهادة، استغرق منه تأملًا علميًّا دام قرابة ثماني سنوات، انتهى خلالها إلى استخراج أكثر من ثلاثين فرقًا، في نموذج فريد للصبر العلمي وعمق النظر المنهجي، مشيرًا إلى أن هذه الروح العلمية الرصينة انتقلت إلى القرافي من اشتغاله بكتاب "المحصول"، المنسوب في أصله إلى الإمام فخر الدين الرازي، والمبني على اختصار أربعة كتب أصولية كبرى، منها كتابان من تراث المعتزلة وكتابان من تراث أهل السنة، مبينًا أن ذلك يعكس سَعة الأفق المنهجي والقدرة على استيعاب المدارس العلمية المختلفة.

وأشار الدكتور اسامة الأزهري، إلى بالغ تقدير الإمام القرافي للإمام العز بن عبد السلام، ونقله كلمات جليلة في الثناء عليه، داعيًا إلى الإقبال على قراءة مؤلفاته، وفي مقدمتها "قواعد الأحكام" و"القواعد الصغرى" و"نهاية المطلب"، ومؤكدًا أن المنهج العلمي المتين القائم على إدمان القراءة في كتب المتقدمين هو السبيل الحقيقي لفهم الواقع المعاصر والتعامل معه بفقه راسخ.

وأوصى كذلك بقراءة كتاب "البرهان" للإمام الجويني الذي يعد من أعقد كتب أصول الفقه، حتى وصفه الإمام تاج الدين ابن السبكي بأنه "لغز الأمة"، داعيًا طلبة العلم إلى قراءته قراءة متأنية قائمة على الفهم والتدبر.

وعلى صعيد آخر، تناول وزير الأوقاف في محاضرته مفهوم اللذة، موضحًا أن لها ثلاث مراتب: لذة حسية، ولذة خيالية تعد أخطرها، ولذة عقلية حقيقية تتمثل في العلم والمعرفة والتحرير العلمي، مؤكدًا أن النجاة من أسر اللذات الحسية والخيالية لا تكون إلا بالتعلق بلذة العلم والبحث الجاد في كتب الأئمة الكبار.، كما استحضر فضيلته موقفًا من مسيرته العلمية أثناء قراءته على الشيخ أحمد معبد في الجامع الأزهر الشريف، ناقلًا قوله: "إذا قرأت للمتقدمين جعلوك إمامًا للمعاصرين، وإذا قرأت للمعاصرين جعلوك وراءهم"، في تأكيد على مركزية التراث العلمي الأصيل في صناعة العالم الراسخ.