الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
أخبار العالم

ترامب يكشف 4 أهداف رئيسية في الهجوم الأمريكي ضد إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت في مقطع فيديو له إن أرواحًا أمريكية قد تُزهق نتيجة لعمليته العسكرية داخل إيران.

وأضاف: "يسعى النظام الإيراني إلى القتل. قد تُزهق أرواح أبطال أمريكيين شجعان، وقد نتكبد خسائر بشرية - وهذا ما يحدث غالبًا في الحروب - لكننا لا نقوم بهذا من أجل الآن، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".

وأكد أن الولايات المتحدة "اتخذت كل الخطوات الممكنة لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها أفرادها في المنطقة".

وأفصح ترامب عن أربعة أهداف من الهجوم الأمريكي ضد إيران قائلا:

سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض. 

سنقضي على أسطولهم البحري. 

سنضمن ألا تتمكن الجماعات الإرهابية التابعة لهم في المنطقة من زعزعة استقرار المنطقة أو العالم.

وسنضمن أيضًا ألا تحصل إيران على سلاح نووي

 وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارات في حي باستور بطهران، حيث يقع المجمع شديد الحراسة الذي يضم مقر إقامة ومكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن سبعة صواريخ على الأقل سقطت على المنطقة.

تستعد إيران للرد على الضربات المشتركة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة يوم السبت، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للدولة.

وقالت وكالة تسنيم، وهي وكالة أنباء شبه رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني: "إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني".

