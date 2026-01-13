وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف جهات الدولة، وذلك في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي التي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربي"، للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير والتحديث داخل الشركة.

وأوضح "صلاح الدين" أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير خطوط الإنتاج للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، بما يسهم في رفع مستوى الجودة، وزيادة الإنتاجية، مشددا على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي.

الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز دور شركاتها في تلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي، ودعم خطط التنمية الشاملة للدولة.