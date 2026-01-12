قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 81 هليوبوليس ويوجه بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع الحرص الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع بما يساهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها.

خطوط الإنتاج بـ«هليوبوليس»

حيث توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بـ"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" عقب وصوله للشركة التي تعد رائدة صناعة البويات المتخصصة والكيماويات بمصر والشرق الأوسط، حيث استمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الشركة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة، كما استمع الوزير "محمد صلاح" إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري لأنه حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.

تنفيذ كافة اشتراطات السلامة 

وتابع الوزير، أثناء الجولة، مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وخلال الجولة أكد الوزير "محمد صلاح" ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة

 وفي هذا الصدد أصدر الوزير عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة المداومة على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية 

جدير بالذكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية حيث تنتج الذخائر الثقيلة للأعيرة المختلفة، والفتيل الانفجارى، وبمب الهاون، وقذائف الأعماق، وقوالب النسف، ويدخل الكاوتش والبلاستيك من إنتاج الشركة في الصناعات التكميلية للذخائر وقواعد الخراطيش والأقنعة الواقية وعجل الدبابات ولقم الجنزير، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة للمساهمة فى تصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل البويات وخاصةً البويات المتخصصة التي تعد أساسية لحماية وصيانة السفن والناقلات البحرية فوق وتحت سطح الماء من الصدأ والحَشَف والبويات المقاومة لعوامل التعرية (الأمطار والرطوبة) والأملاح للمباني على السواحل والشواطيء، والتي تدخل في خدمة القطاعين العسكري والمدني على حد سواء ويتم استخدامها  في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

مصنع 81 الحربي

كما تنتج الشركة (مصنع 81 الحربي) النيتروجلسرين، والفورمالدهايد، واليوريافورمالدهيد، والهكسامين، وإحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات وهي الرزينة، وتنتج الشركة أيضًا أقراص الوقود الجاف، ويدخل الكاوتش والبلاستيك من إنتاج الشركة فى عدد من الصناعات المدنية مثل كراسي الاستادات والتى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويقوم القطاع الهندسي بالشركة بتصميم الأجزاء المعدنية والاسطمبات الخاصة بالمنتجات المدنية والأجزاء المعدنية للمرشحات الكيميائية وبعض قطع الغيار.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى الاستثمارات الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

برايان ليون

رسميا.. صن داونز يضم الكولومبي برايان ليون في صفقة جديدة

الزمالك

الزمالك تحت الضغط.. أزمات مالية وإعارات مؤجلة في كأس العاصمة

ألونسو

فرصة ذهبية.. ريال مدريد يحسم موقف تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد