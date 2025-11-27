قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي استراتيجية اقتصادية للتعامل مع التحديات

أكد عمرو رضوان، الخبير السياسى، وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لاختبارات الأكاديمية العسكرية، والتي شملت إشارات واضحة لتأثير الأوضاع الإقليمية على الممرات الملاحية الحيوية، تمثل خارطة طريق ملزمة لمراجعة اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد المصري في وجه الصدمات الخارجية.



وأوضح رضوان، أن الإشارة إلى الخسائر التي تتكبدها قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر هي بمثابة "جرس إنذار" يستوجب تعبئة الموارد وتكثيف الجهود لـتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الإيرادات المتقلبة من الموارد المرتبطة بالوضع الإقليمي.



وشدد الخبير السياسي على أن إيرادات قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للنقد الأجنبي، وأي تآكل في هذه الإيرادات، حتى لو كان مؤقتاً، يُلقي بظلاله على استقرار سعر الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها واستيراد السلع الأساسية، متابعا:" الحديث عن هذه الخسائر في سياق يجمع بين الأمن القومي وبناء الإنسان يرسخ حقيقة أن الاستقرار الاقتصادي هو الركيزة المادية لتماسك الجبهة الداخلية وقدرة الدولة على المضي قدماً في مشروعات التنمية".



وربط رضوان بين تأكيد الرئيس على بناء الإنسان المصري وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، وبين المفهوم الاقتصادي للرأسمال البشري، معتبرا أن هذا التوجيه ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مُجدٍ يرفع من إنتاجية القوى العاملة و يعزز من تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل.





وأشار رضوان، إلى أن صحة الشباب وقدرتهم على الانضباط والوعي تمثل قيمة مضافة ضرورية لنجاح أي خطة إصلاح هيكلي، خاصةً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة وسليمة.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تتطلب صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على مبدأ الشراكة في تحمل التبعات والمساهمة في الحلول. ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية ودور العبادة في تعزيز الوعي الاقتصادي وثقافة الإنتاج والادخار، مؤكداً أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إرادة سياسية واضحة والتزاماً مجتمعياً كاملاً بالمسار الإصلاحي.