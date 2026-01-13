أضرار الريجيم القاسي.. طبيب يكشف مخاطر غير متوقعة في رحلة إنقاص الوزن

يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى إنقاص الوزن بشكل سريع باتباع الريجيم القاسي ولكنه هذا له مجموعة من الأضرار تجعلنا نفكر كثيرا قبل اتباعه.

قال الدكتور سعيد متولى استشاري التغذية العلاجية، أن الريجيم القاسي يضر الصحة بشكل أكبر من توقعاتنا حتى إن كانت نتائجه مبهرة.

ماهو الريجيم القاسي

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الريجيم القاسي يعتمد على تقليل الوجبات بشكل كبير او مبالغ فيه أو تقليل كمية بعض العناصر الغذائية عن الحد المسموح به بنسبة كبيرة مما يعرض الصحة للخطر ويؤثر على عدد كبير من أجهزة الجسم.

وأوضح سعيد أن الريجيم القاسي يتضمن انواع عديدة وليس شكلا واحدة أو طريقة واحدة ولكنه يتسم بأنه شديد على الجسم ويحرمه من عنصر ما بشكل حاد أو قوى أو يحرمه من كل العناصر ماعدا أطعمة معينة مثل ريجيم الماء.

أضرار الريجيم القاسي

وأكد سعيد أن الريجيم المعتدل والمتوازن ذو التأثير المتوسط أفضل بكثير من الريجيم ذو التأثير السريع ولكنه قاسي لانه يدمر الجسم ويجعل عدد كبير من الوظائف به تنهار.



وأوضح سعيد أضرار الريجيم القاسي قائلا إنه يسبب ضرر للصحة العامة ويجعل الجسم في حالة إرهاق كبير ويضر المعدة ويسبب مشاكل عديدة مثل النحافة الشديدة وانخفاض نسبة السكر في الدم وقد تصل إلى خلل الانزيمات وخلل الهرمونات وانخفض التركيز وشحوب الوجه والسكتة الدماغية أو التسمم الاسيتوني والوفاة في بعض الأحيان.



محذرا من الاعتماد على الأدوية بشكل أساسي في إنقاص الوزن فلابد أن يكون الريجيم الصحي وليس العقاقير العشوائية ولا المنتجات التى يروج لها على صفحات الانترنت لان معظمها تسبب اثار جانبية خطيرة مثل خلل انزيمات الكبد.