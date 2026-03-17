القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبّرًا فيها عن خالص التهاني لجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية:

“يسرني أن أتقدم إلى فخامتكم، باسمي وباسم أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نشكر الله على حفظ مصر وأمن شعبها العظيم، ونصلي أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي بالخير والمحبة والسلام، وأن يوفقكم لما فيه رفعة الوطن وتقدمه. كل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين في جميع محافظات الجمهورية، متمنيًا للجميع عيدًا مباركًا وسنة جديدة ملؤها الأمن والاستقرار والازدهار.