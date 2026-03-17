رئيس مصر للطيران يكرم طاقم ضيافة رحلة للتعامل المهني مع مسافر .. صور

أشاد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لـمصر للطيران، بالمستوى المتميز الذي أظهرته ناريمان أبو بكر وسارة هيمن صالح من أفراد الضيافة الجوية بالشركة، وذلك خلال تعاملهم الإنساني والمهني مع أحد الركاب على متن إحدى الرحلات.

وجاء ذلك خلال تكريم الطيار أحمد عادل لهن تقديرًا لدورهن الكبير، حيث حرصن على تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للراكب، ومتابعته بشكل مستمر طوال الرحلة.

كما أعرب عادل عن تقديره واعتزازه بهذا الأداء المشرف، موجهاً الشكر لأفراد الطاقم على حسن الضيافة والروح الإنسانية التي يتمتعون بها، مؤكدًا أن هذا السلوك ليس بجديد على مصر للطيران، التي تحرص دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وأشار إلى أن هذه النماذج المشرفة تمثل قدوة يُحتذى بها بين جميع العاملين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وتعزيز مكانة شركتنا الوطنية مصر للطيران.