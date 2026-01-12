نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ مطران أسيوط بعيد الميلاد | صور

زار اليوم، وفد من نادي قضاة مجلس الدولة بأسيوط، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

وكان على رأس الوفد معالي المستشار الجليل أحمد السيد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بأسيوط، يرافقه كل من معالي المستشار إبراهيم جلال رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، ومعالي المستشار زكريا نصير، ومعالي المستشار سيد الخشت، ومعالي المستشار محمد يحيى دريع، والمستشار أسامة أنور عزيز، والمستشار يوسف أحمد قدري أبو حسين.

وقد أعرب أعضاء الوفد عن خالص تهانيهم لنيافة الأنبا يوأنس ولأبناء الإيبارشية، متمنين أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالمحبة والسلام، ومؤكدين عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.