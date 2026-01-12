ليلة ممطرة .. استمرار تدفق السحب الرعدية على السواحل وتصل القاهرة صباحا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من (مطروح - الضبعة-العلمين - سيدى عبد الرحمن -الأسكندرية - البحيرة -كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الغربية)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا ً.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار تقل حدتها على جنوب الوجه البحرى تصل خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى، ويبقى التحذير من نشاط الرياح القوى.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء شديد البرودة فى الصباح الباكر مائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتستمر فرص الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من: الإسكندرية - شمال الوجه البحري - السواحل الشمالية الشرقية.

وتكون فرص الأمطار خلال الطقس غدا، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: محافظة مطروح، بينما تكون فرص الأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة.

بينما تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 ٪تقريبا

على مناطق من القاهرة الكبرى.

أما عن نشاط الرياح، يستمر نشاط الرياح خلال الطقس غدا، على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 35 إلى 50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويظل التحذير أيضا خلال الطقس غدا، من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج (5.5:3.5 ) متر.

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق المودية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى: 18°.