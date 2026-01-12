جامعة العاصمة تستضيف وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية

استضافت جامعة العاصمة وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية Fintech Business Analytics (Erasmus+) خلال زيارة علمية تنتهي في 14 يناير 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واشراف الدكتور جمال علي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وبإشراف وتنفيذ الدكتورة لمياء كامل مدير المشروع والدكتورة إنجي يحيى ممثل الكلية بالمشروع.



بدأت فعاليات اليوم الأول، حيث تم استعراض أهداف برنامج الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية ومناقشة سبل تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بالتطبيقات العملية في مجالات التحليل المالي والتكنولوجيا المالية، بحضور كل من الدكتور ممدوح زكي عويس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العزيز توني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر استئناف فعاليات الزيارة من خلال ورش عمل متخصصة بكلية التجارة بالزمالك خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير، لتعكس هذه الفعاليات التزام جامعة العاصمة بتعزيز الشراكات الدولية وتقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أن جامعة العاصمة تستمر في تعزيز ريادتها الأكاديمية من خلال استضافة البرامج الدولية التي ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ويعد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية مثالًا حياً على التزام الجامعة بتقديم تعليم متطور ومواكب للتقنيات الحديثة، بما يثري تجربة طلابنا ويؤهلهم لسوق العمل العالمي."

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب: "تعد ورش العمل واللقاءات العلمية في هذا المشروع منصة هامة لتبادل الخبرات الدولية وتطوير المهارات الأكاديمية والعملية للطلاب، ونسعى من خلال هذه البرامج إلى دمج البحث العلمي مع التطبيقات العملية لتعزيز قدرة خريجينا على الابتكار والمنافسة في المجالات الرقمية والمالية الحديثة."

