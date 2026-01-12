قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أخبار البلد

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب الآن عيار 21 .. شهدت أسعار الذهب في مصر تحركًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 12 يناير 2026، حيث سجل المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وذلك في ظل حالة من الترقب لاتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب اليوم انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة، مع استمرار اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة أحدث التحديثات اليومية لأسعار الذهب سواء بغرض الادخار أو الشراء أو البيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 12 يناير 2026 داخل محلات الصاغة؛ ليسجل الذهب عيار 21 نحو 6110 جنيهات للبيع، و6085 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضه بقيمة 10 جنيهات، ويأتي هذا التراجع في إطار التحركات اليومية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلية.

ويُعد هذا التحرك محل اهتمام كبير من جانب المتعاملين في سوق الذهب، خاصة أن عيار 21 يمثل النسبة الأكبر من حجم المبيعات داخل مصر، سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر داخل سوق الصاغة اليوم الإثنين 12 يناير 2026 نحو 6982.75 جنيه للبيع، و6954.25 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث درجة النقاء، وغالبًا ما يُستخدم في صناعة السبائك الذهبية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا لحركة الذهب بشكل عام.

ويتابع المستثمرون سعر عيار 24 عن كثب، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستثمار طويل الأجل، وتأثره السريع بأي تحركات في أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 6401 جنيه للبيع، و6374.75 جنيه للشراء، متأثرًا بالتراجع العام الذي شهده المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية التي تلقى رواجًا في عدد من الأسواق.

ويأتي تراجع عيار 22 متماشيًا مع الاتجاه العام للأسعار، دون حدوث فروق كبيرة عن الأعيرة الأخرى.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة اليوم الاثنين 12 يناير 2026 نحو 6110 جنيهات للبيع، و6085 جنيهًا للشراء، ليواصل تراجعه بقيمة 10 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المحلية.

ويُعد هذا السعر محل بحث يومي من المواطنين، نظرًا لاعتماد غالبية الأسر عليه في شراء الشبكة والمشغولات الذهبية المختلفة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 في مصر بمحلات الصاغة اليوم إلى نحو 5237.25 جنيه للبيع، و5215.75 جنيه للشراء، ويُقبل على هذا العيار عدد من المستهلكين؛ نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21، مع الحفاظ على جودة مناسبة للمشغولات الذهبية.

ويُستخدم عيار 18 بشكل واسع في بعض التصميمات الحديثة، ما يجعله حاضرًا بقوة في حركة البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر بمحلات الصاغة اليوم الإثنين نحو 4073.25 جنيه للبيع، و4056.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية التي يلجأ إليها البعض، خاصة في المشغولات الخفيفة.

ويعكس سعر عيار 14 اتجاه السوق العام، متأثرًا بحركة الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 12 وعيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 3491.5 جنيه للبيع، و3477.25 جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 2618.5 جنيه للبيع، و2607.75 جنيه للشراء، ويُستخدم هذان العياران في نطاق محدود داخل السوق المحلية.

وتأتي أسعار هذه الأعيرة ضمن التحديثات اليومية التي تعكس تحركات الذهب بشكل عام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 12 يناير 2026 نحو 48880 جنيهًا للبيع، و48680 جنيهًا للشراء، متأثرًا بتراجع سعر عيار 21، حيث يعتمد تسعير الجنيه الذهب بشكل مباشر على هذا العيار.

الذهب

ويُقبل عدد من المواطنين على الجنيه الذهب؛ كوسيلة للادخار، نظرًا لانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 4624.65 دولار للبيع، و4624.18 دولار للشراء، ويُعد سعر الأونصة مؤشرًا مهمًا لحركة الذهب، حيث يرتبط به تسعير المعدن الأصفر على المستويات المختلفة.

ويتابع المستثمرون سعر الأونصة بشكل مستمر لمعرفة اتجاهات السوق واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 اليوم أسعار الذهب اليوم الاثنين سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 تحرك سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟
الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
فيديو

