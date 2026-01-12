تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

سعر الذهب الآن عيار 21 .. شهدت أسعار الذهب في مصر تحركًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 12 يناير 2026، حيث سجل المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وذلك في ظل حالة من الترقب لاتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب اليوم انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة، مع استمرار اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة أحدث التحديثات اليومية لأسعار الذهب سواء بغرض الادخار أو الشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 12 يناير 2026 داخل محلات الصاغة؛ ليسجل الذهب عيار 21 نحو 6110 جنيهات للبيع، و6085 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضه بقيمة 10 جنيهات، ويأتي هذا التراجع في إطار التحركات اليومية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلية.

ويُعد هذا التحرك محل اهتمام كبير من جانب المتعاملين في سوق الذهب، خاصة أن عيار 21 يمثل النسبة الأكبر من حجم المبيعات داخل مصر، سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر داخل سوق الصاغة اليوم الإثنين 12 يناير 2026 نحو 6982.75 جنيه للبيع، و6954.25 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث درجة النقاء، وغالبًا ما يُستخدم في صناعة السبائك الذهبية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا لحركة الذهب بشكل عام.

ويتابع المستثمرون سعر عيار 24 عن كثب، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستثمار طويل الأجل، وتأثره السريع بأي تحركات في أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 6401 جنيه للبيع، و6374.75 جنيه للشراء، متأثرًا بالتراجع العام الذي شهده المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية التي تلقى رواجًا في عدد من الأسواق.

ويأتي تراجع عيار 22 متماشيًا مع الاتجاه العام للأسعار، دون حدوث فروق كبيرة عن الأعيرة الأخرى.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة اليوم الاثنين 12 يناير 2026 نحو 6110 جنيهات للبيع، و6085 جنيهًا للشراء، ليواصل تراجعه بقيمة 10 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المحلية.

ويُعد هذا السعر محل بحث يومي من المواطنين، نظرًا لاعتماد غالبية الأسر عليه في شراء الشبكة والمشغولات الذهبية المختلفة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 في مصر بمحلات الصاغة اليوم إلى نحو 5237.25 جنيه للبيع، و5215.75 جنيه للشراء، ويُقبل على هذا العيار عدد من المستهلكين؛ نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21، مع الحفاظ على جودة مناسبة للمشغولات الذهبية.

ويُستخدم عيار 18 بشكل واسع في بعض التصميمات الحديثة، ما يجعله حاضرًا بقوة في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر بمحلات الصاغة اليوم الإثنين نحو 4073.25 جنيه للبيع، و4056.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية التي يلجأ إليها البعض، خاصة في المشغولات الخفيفة.

ويعكس سعر عيار 14 اتجاه السوق العام، متأثرًا بحركة الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 12 وعيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 3491.5 جنيه للبيع، و3477.25 جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 2618.5 جنيه للبيع، و2607.75 جنيه للشراء، ويُستخدم هذان العياران في نطاق محدود داخل السوق المحلية.

وتأتي أسعار هذه الأعيرة ضمن التحديثات اليومية التي تعكس تحركات الذهب بشكل عام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 12 يناير 2026 نحو 48880 جنيهًا للبيع، و48680 جنيهًا للشراء، متأثرًا بتراجع سعر عيار 21، حيث يعتمد تسعير الجنيه الذهب بشكل مباشر على هذا العيار.

ويُقبل عدد من المواطنين على الجنيه الذهب؛ كوسيلة للادخار، نظرًا لانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 4624.65 دولار للبيع، و4624.18 دولار للشراء، ويُعد سعر الأونصة مؤشرًا مهمًا لحركة الذهب، حيث يرتبط به تسعير المعدن الأصفر على المستويات المختلفة.

ويتابع المستثمرون سعر الأونصة بشكل مستمر لمعرفة اتجاهات السوق واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.