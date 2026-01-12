سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الإثنين 12 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6970 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6950 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6390 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6370 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6100جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6080جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5230 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4065 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4055 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى3485 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3475 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 48800 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48640 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216835 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 216125 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4596.64 دولار أمريكي.