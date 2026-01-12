قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذير لـ قائدي السيارات
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
رئيس الوزراء يختتم زيارته للصعيد بعد افتتاح محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟

اسعار الذهب البوم
اسعار الذهب البوم
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب اليوم 12 يناير2026 ارتفاعاً غير مسبوقاً حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 24 من 7000 جنيه، وسط توقعات كبيرة بارتفاع المعدن الأصفر عدة مرات خلال العام الجاري . 

أسعار الذهب اليوم 12 يناير2026 


أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24:بيع: 6971 جنيها

شراء : 6948 جنيها

سعر الذهب عيار 21:بيع: 6099 جنيها

شراء: 6079 جنيها

اسعار الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 18:بيع: 5228 جنيها

شراء: 5211 جنيها

سعر الذهب عيار 14:بيع: 4066 جنيها

شراء : 4053 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 48797 جنيها، وهو من عيار 21 ويزن 8 جرام . 

سعر الذهب الآن بالمصنعية 

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب، اليوم الاثنين 12 يناير 2026، نحو 4582 دولارًا للأوقية.

