ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟

تشهد أسعار الذهب اليوم 12 يناير2026 ارتفاعاً غير مسبوقاً حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 24 من 7000 جنيه، وسط توقعات كبيرة بارتفاع المعدن الأصفر عدة مرات خلال العام الجاري .

أسعار الذهب اليوم 12 يناير2026



أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24:بيع: 6971 جنيها

شراء : 6948 جنيها

سعر الذهب عيار 21:بيع: 6099 جنيها

شراء: 6079 جنيها

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18:بيع: 5228 جنيها

شراء: 5211 جنيها

سعر الذهب عيار 14:بيع: 4066 جنيها

شراء : 4053 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 48797 جنيها، وهو من عيار 21 ويزن 8 جرام .

سعر الذهب الآن بالمصنعية

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب، اليوم الاثنين 12 يناير 2026، نحو 4582 دولارًا للأوقية.