اقتصاد

سعر الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 12 يناير 2026

أمل مجدى

سجل الذهب اليوم الإثنين 12 يناير 2026 في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في أسعاره فى السوق. 

سجل الجرام عيار 24 سعر 551 ريال (147.00 دولارا) بينما سجل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 18 نحو 413.44 ريال (110.25 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 505.32 ريال (134.75 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 في السعودية اليوم إلى  482.35 ريال (128.63 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 

وسجل عيار 14 بـ 317.25 ريال، وعيار 12 سجل 272.00 ريال سعودي.
 

أسعار الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم فى السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم 16913.25 ريالًا داخل المملكة العربية السعودية، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3806.50 ريالًا، وسعر أوقية الذهب بالدولار نحو 4509.81 دولارًا.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 2,866.54 ريال (764.41 دولار).

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 5,666.94 ريال (1,511.18 دولار)، أما سعر سبيكة الذهب وزن  20 جراماً فبلغ 11,256.70 ريال (3,001.79 دولار).

