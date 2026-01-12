موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وعدد ساعات الصيام مع بدء العد التنازلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد شهر رمضان 2026 .. بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك لعام 2026، بعدما كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن التفاصيل الخاصة بموعد بداية الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام، وذلك تزامنًا مع اقتراب نهاية شهر رجب 1447 هـ، وهو ما دفع شريحة واسعة من المواطنين للبحث عن الموعد المتوقع لأول أيام الصيام، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين.

ويحظى الإعلان الفلكي عن موعد شهر رمضان باهتمام كبير كل عام، نظرًا لارتباطه بالاستعدادات الدينية والاجتماعية، إلى جانب التخطيط المسبق من جانب الأسر والجهات المختلفة، في انتظار التأكيد الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعمول بها.

واقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

باقي كام يوم على أول أيام رمضان 2026

وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية، يتبقى على قدوم شهر رمضان 2026 نحو 36 يومًا، حيث من المقرر أن يحل الشهر الكريم في نهاية شهر فبراير 2026 المقبل، وهو ما يعكس اقتراب الموعد المنتظر مع بداية العد التنازلي الفعلي لدخول شهر الصيام.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية، والتي تهدف إلى تحديد بدايات الشهور الهجرية قبل حلولها بمدة كافية، مع التأكيد الدائم على أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل في إعلان الموعد النهائي.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

قالت الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية إن شهر رمضان 2026 في مصر من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم هو يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، مع توقعات بأن يستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا كاملة.

مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

وتشير هذه التقديرات إلى أن غرة شهر رمضان فلكيًا توافق يوم الأربعاء، إلا أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر يظل مرهونًا بما ستسفر عنه عملية استطلاع الهلال التي تجريها دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الرؤية.

الرؤية الشرعية لهلال رمضان 2026

أكدت الجهات المختصة أن جميع المواعيد المعلنة حتى الآن تظل تقديرية، لحين استطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية القرار الرسمي بشأن بداية شهر رمضان المبارك، التزامًا بالضوابط الشرعية التي تعتمدها الدولة في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الصيام، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026 يتراوح ما بين 12 و13 ساعة يوميًا في مختلف الدول العربية، حيث تكون أيام الصيام في بدايتها هي الأقصر من حيث عدد الساعات، ثم تزداد ساعات الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر، ليكون اليوم الأخير هو الأطول من حيث مدة الامتناع عن الطعام والشراب.

عناصر غذائية يجب توافرها في إفطار شهر رمضان

ويعود هذا التفاوت في عدد ساعات الصيام إلى التغير التدريجي في طول النهار مع اقتراب فصل الربيع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توقيت الإمساك والإفطار خلال أيام الشهر الفضيل.

الاستعداد لشهر رمضان مع اقتراب موعده

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2026، يبدأ الكثير من المواطنين في الاستعداد مبكرًا لاستقبال الشهر الكريم، سواء من الناحية الروحية أو الاجتماعية، حيث يحرص المسلمون على تنظيم أوقاتهم، والاستعداد لأداء العبادات، إلى جانب تجهيز الاحتياجات الأساسية التي تتناسب مع طبيعة الشهر.

ويُعد الإعلان المبكر عن موعد رمضان فرصة مهمة للأسر لوضع خططها اليومية، خاصة في ما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة، فضلًا عن الاستعداد النفسي والبدني للصيام.

موعد عيد الفطر المبارك 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية المعلنة، فإن عيد الفطر المبارك لعام 2026 من المتوقع أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على أن هذا الموعد يظل فلكيًا حتى صدور الإعلان الرسمي عقب رؤية هلال شهر شوال.

ويترقب المواطنون كل عام إعلان موعد عيد الفطر لما له من أهمية دينية واجتماعية كبيرة، باعتباره ختام شهر الصيام وبداية أيام العيد التي تشهد تجمعات عائلية واحتفالات واسعة.

موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2026 بداية رمضان 2026 فلكيًا باقي كام يوم على رمضان 2026 عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 موعد رؤية هلال رمضان 2026 أول أيام رمضان 2026 في مصر موعد عيد الفطر 2026

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

المسقعة

طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

