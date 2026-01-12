موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وعدد ساعات الصيام مع بدء العد التنازلي

موعد شهر رمضان 2026 .. بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك لعام 2026، بعدما كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن التفاصيل الخاصة بموعد بداية الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام، وذلك تزامنًا مع اقتراب نهاية شهر رجب 1447 هـ، وهو ما دفع شريحة واسعة من المواطنين للبحث عن الموعد المتوقع لأول أيام الصيام، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين.

ويحظى الإعلان الفلكي عن موعد شهر رمضان باهتمام كبير كل عام، نظرًا لارتباطه بالاستعدادات الدينية والاجتماعية، إلى جانب التخطيط المسبق من جانب الأسر والجهات المختلفة، في انتظار التأكيد الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعمول بها.

واقرأ أيضًا:

باقي كام يوم على أول أيام رمضان 2026

وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية، يتبقى على قدوم شهر رمضان 2026 نحو 36 يومًا، حيث من المقرر أن يحل الشهر الكريم في نهاية شهر فبراير 2026 المقبل، وهو ما يعكس اقتراب الموعد المنتظر مع بداية العد التنازلي الفعلي لدخول شهر الصيام.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية، والتي تهدف إلى تحديد بدايات الشهور الهجرية قبل حلولها بمدة كافية، مع التأكيد الدائم على أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل في إعلان الموعد النهائي.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

قالت الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية إن شهر رمضان 2026 في مصر من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم هو يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، مع توقعات بأن يستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا كاملة.

وتشير هذه التقديرات إلى أن غرة شهر رمضان فلكيًا توافق يوم الأربعاء، إلا أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر يظل مرهونًا بما ستسفر عنه عملية استطلاع الهلال التي تجريها دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الرؤية.

الرؤية الشرعية لهلال رمضان 2026

أكدت الجهات المختصة أن جميع المواعيد المعلنة حتى الآن تظل تقديرية، لحين استطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية القرار الرسمي بشأن بداية شهر رمضان المبارك، التزامًا بالضوابط الشرعية التي تعتمدها الدولة في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الصيام، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026 يتراوح ما بين 12 و13 ساعة يوميًا في مختلف الدول العربية، حيث تكون أيام الصيام في بدايتها هي الأقصر من حيث عدد الساعات، ثم تزداد ساعات الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر، ليكون اليوم الأخير هو الأطول من حيث مدة الامتناع عن الطعام والشراب.

ويعود هذا التفاوت في عدد ساعات الصيام إلى التغير التدريجي في طول النهار مع اقتراب فصل الربيع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توقيت الإمساك والإفطار خلال أيام الشهر الفضيل.

الاستعداد لشهر رمضان مع اقتراب موعده

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2026، يبدأ الكثير من المواطنين في الاستعداد مبكرًا لاستقبال الشهر الكريم، سواء من الناحية الروحية أو الاجتماعية، حيث يحرص المسلمون على تنظيم أوقاتهم، والاستعداد لأداء العبادات، إلى جانب تجهيز الاحتياجات الأساسية التي تتناسب مع طبيعة الشهر.

ويُعد الإعلان المبكر عن موعد رمضان فرصة مهمة للأسر لوضع خططها اليومية، خاصة في ما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة، فضلًا عن الاستعداد النفسي والبدني للصيام.

موعد عيد الفطر المبارك 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية المعلنة، فإن عيد الفطر المبارك لعام 2026 من المتوقع أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على أن هذا الموعد يظل فلكيًا حتى صدور الإعلان الرسمي عقب رؤية هلال شهر شوال.

ويترقب المواطنون كل عام إعلان موعد عيد الفطر لما له من أهمية دينية واجتماعية كبيرة، باعتباره ختام شهر الصيام وبداية أيام العيد التي تشهد تجمعات عائلية واحتفالات واسعة.