مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة، مؤكداً أن حديث الرئيس تمحور حول أهم ركيزة في بناء الدولة وهو الإنسان المصري مؤكداً أن المعايير التي تتبعها الأكاديمية العسكرية لاختيار الطلبة أصبحت نموذجًا عالميًا في الشفافية والمساواة، وأن الرئيس يتابع بنفسه هذه الخطوات لضمان تكوين جيل قادر على حماية الدولة واستكمال مسيرة بنائها.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الإشادة بكلية الطب العسكري تؤكد أن مصر تبني مؤسسات تعليمية عسكرية وطبية على مستوى عالمي، وأن التعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية سيرفع من جودة الكوادر الطبية التي تخدم القطاع الصحي المدني والعسكري معًا.



وأكد أن دعوة الرئيس للاهتمام باللغة العربية تُعد رسالة مهمة لاستعادة الوعي، وتعزيز القدرة على فهم الدين والنصوص الصحيحة بعيدًا عن التأويلات المتطرفة.

كما ثمّن النائب رؤية الرئيس بشأن التحول الرقمي وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية، معتبرًا إياها جزءًا من مشروع الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وفي ملف الأمن الغذائي، أشاد النائب بإعلان دخول 4.5 مليون فدان للإنتاج الزراعي في 2026، مؤكداً أنها خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر الزراعي.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن تأكيد الرئيس على استخدام “الفيتو” ضد بعض الممارسات الانتخابية يبعث برسالة قوية مفادها أن القيادة السياسية لن تسمح بأي تجاوز قد يشوه إرادة المواطنين، وأن الانتخابات لن تكون ساحة لممارسات غير مسؤولة، بل عملية شفافة تليق بالجمهورية الجديدة وأن تماسك الشعب المصري هو ضمانة الاستقرار في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل مايتعلق بفتح ملفات القيم والانضباط والوعى.