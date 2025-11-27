قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
برلمان

مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة، مؤكداً أن حديث الرئيس تمحور حول أهم ركيزة في بناء الدولة وهو الإنسان المصري مؤكداً أن المعايير التي تتبعها الأكاديمية العسكرية لاختيار الطلبة أصبحت نموذجًا عالميًا في الشفافية والمساواة، وأن الرئيس يتابع بنفسه هذه الخطوات لضمان تكوين جيل قادر على حماية الدولة واستكمال مسيرة بنائها.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الإشادة بكلية الطب العسكري تؤكد أن مصر تبني مؤسسات تعليمية عسكرية وطبية على مستوى عالمي، وأن التعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية سيرفع من جودة الكوادر الطبية التي تخدم القطاع الصحي المدني والعسكري معًا.


وأكد أن دعوة الرئيس للاهتمام باللغة العربية تُعد رسالة مهمة لاستعادة الوعي، وتعزيز القدرة على فهم الدين والنصوص الصحيحة بعيدًا عن التأويلات المتطرفة.

توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى

كما ثمّن النائب رؤية الرئيس بشأن التحول الرقمي وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية، معتبرًا إياها جزءًا من مشروع الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وفي ملف الأمن الغذائي، أشاد النائب بإعلان دخول 4.5 مليون فدان للإنتاج الزراعي في 2026، مؤكداً أنها خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر الزراعي.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن تأكيد الرئيس على استخدام “الفيتو” ضد بعض الممارسات الانتخابية يبعث برسالة قوية مفادها أن القيادة السياسية لن تسمح بأي تجاوز قد يشوه إرادة المواطنين، وأن الانتخابات لن تكون ساحة لممارسات غير مسؤولة، بل عملية شفافة تليق بالجمهورية الجديدة وأن تماسك الشعب المصري هو ضمانة الاستقرار في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل مايتعلق بفتح ملفات القيم والانضباط والوعى.

السيسي الرئيس السيسي النواب مجلس النواب البرلمان

