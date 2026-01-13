بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026

تواصل إنفينيتي تعزيز موقعها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر تقديم QX60 موديل 2026، وهي نسخة تحمل مزيجًا بين الطابع العائلي العملي واللمسة الرياضية الواضحة، مع التركيز على التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة.

تصميم خارجي إنفينيتي QX60

تعتمد إنفينيتي QX60 الجديدة على لغة التصميم العصري، حيث ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة بتصميم أنيق يعزز المظهر الرياضي العام، بينما تبرز الواجهة الأمامية من خلال شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، مع المصابيح الأمامية التي جاءت بتقنية LED وبخطوط حادة.

إنفينيتي QX60

بينما تعزز المرايات الجانبية الكهربائية المزودة بإشارات ضوئية من مستويات الأمان والرؤية، ويكتمل المشهد الخارجي بفتحة سقف بانورامية، وسبويلر خلفي مثبت أعلى الباب الخلفي، إلى جانب عواكس ضوئية تمنح السيارة وضوحًا أكبر في مختلف ظروف القيادة.

محرك وأداء إنفينيتي QX60

تعتمد QX60 موديل 2026 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، يعمل بتقنية الحقن المباشر للوقود، هذا المحرك قادر على توليد قوة تصل إلى 279 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات.

إنفينيتي QX60

مقصورة وتجهيزات إنفينيتي QX60

تعكس QX60 توجه إنفينيتي نحو الجمع بين الراحة والتكنولوجيا، حيث زودت المقصورة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تدعم الربط اللاسلكي بالهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ما يسهل التحكم بالوظائف المختلفة دون تعقيد.

إنفينيتي QX60

كما تضم عجلة القيادة متعددة الوظائف، وتولي إنفينيتي اهتمامًا واضحًا بتجربة الركاب، وهو ما يظهر من خلال نظام Klipsch Premium Audio المطوّر، والمجهز بـ 16 مكبر صوت موزعة بعناية داخل المقصورة؛ لتقديم جودة صوت عالية.

إنفينيتي QX60

وعلى صعيد السلامة، تتوفر السيارة بباقة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل حساسات الركن، ومنظومة الوسائد الهوائية، إضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء، وأنظمة المساعدة على الحفاظ على المسار، ما يعزز من ثقة السائق ويوفر مستويات حماية متقدمة لجميع الركاب.