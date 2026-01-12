زعيم الناتو: الأمن في القطب الشمالي أولوية بعد تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو أن الأمن في منطقة القطب الشمالي أصبح أولوية استراتيجية للحلف، وذلك في ظل التوترات التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقليم غرينلاند التابع للدنمارك.





ترامب كرر في تصريحات حديثة أنه سيحصل على غرينلاند “بطريقة أو بأخرى”، مبرراً هذا السعي بأهمية الموقع الاستراتيجي للجزيرة لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة.





رد الحكومة الغرينلاندية والدنماركية كان حاسماً، إذ أكدتا أنه لا يمكن قبول أي استحواذ أمريكي تحت أي ظرف، وأن دفاع الجزيرة يجب أن يتم ضمن أطر الناتو وتحالفاته الحالية.





في الوقت نفسه، أعربت دول حلف شمال الأطلسي عن دعمها لتعزيز الأمن في القطب الشمالي والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تمثلها كل من روسيا والصين، في حين شدد أمين عام الناتو على أهمية التعاون للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.





وتثير تصريحات ترامب قلقاً واسعاً داخل أوروبا، حيث يخشى بعض القادة من أن أي محاولة لضم غرينلاند بالقوة قد تؤدي إلى تصدع داخل الحلف نفسه، نظراً لأنها أرض تابعة لحليف في الناتو الدنمارك.