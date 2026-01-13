عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025

شهدت أسعار الدولار استقرار نسبي، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع أمس، في جميع البنوك .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13 يناير 2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس 47.24 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في الشركة المصرفية العربية الدولية 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.22 جنيه للشراء – 47.12 جنيه للبيع

سعر الدولار في العقاري المصري العربي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول – مصر سجل 47.21 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد (UB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في بنك التعمير والإسكان (HDB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي (ABK) 47.16 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.20 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات (EBank) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول (CA) 47.19 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري (ADCB) 47.18 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الكويت الوطني (NBK) 47.18 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 47.17 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.