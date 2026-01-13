قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
أخبار البلد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

تقرير أخبار البلد

تشهد محافظات الجمهورية عاصفة ترابية واسعة النطاق، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر محافظات الجمهورية بتقلبات جوية حادة تستمر لمدة 48 ساعة، بسبب العاصفة الترابية، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

وكشفت الأرصاد أن العاصفة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز هذه المعدلات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة كثيفة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

May be an image of map and text that says '・ • OIN LLOV CERK EM EMA Cairo RGB Dust Meteosat- 11 Valid 15 UTC on Jan 2026 OyAEMK 5 DEMK 15:35 Mon 12'

وتؤثر العاصفة الترابية على عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية وتشمل:

السواحل الشمالية الغربية
غرب القاهرة الكبرى
الوجه البحري
مدن القناة
شمال الصعيد
سيناء
محافظة البحر الأحمر


مع توقع امتداد تأثير العاصفة تدريجيًا إلى باقي أنحاء الجمهورية مع تقدم ساعات النهار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمفتوحة، وكذلك بعض الطرق الداخلية، خاصة في المدن الجديدة والمحافظات ذات الامتداد الصحراوي.

May be an image of text

وتشهد سواحل البحر المتوسط نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة الترابية يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من نهاية اليوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح في سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية على أغلب المناطق.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالتزامن مع ابتعاد المنخفض الجوي المسؤول عن هذه الحالة الجوية، وعودة الأجواء إلى حالة من الاستقرار النسبي.

فرص سقوط الأمطار 

ويستمر تكاثر السحب الممطرة، بالتزامن مع العاصفة الترابية، على عدد من المناطق، وتتوزع فرص سقوط الأمطار على النحو الآتي:

-أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري.

-أمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة.

-فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى.

-وقد تصاحب بعض السحب الرعدية حبات برد مع حدوث ضربات برق.

نصائح من الأرصاد 

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة العاصفة، والالتزام بالإرشادات الوقائية، كالآتي:

-تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأسطح غير الآمنة
-الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة
-القيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض مستوى الرؤية
-ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل
-الامتناع تمامًا عن الأنشطة البحرية.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية، كالآتي:

-البقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة
-ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج
-الإكثار من شرب السوائل
-الالتزام بتناول أدوية الحساسية وفق تعليمات الطبيب
-غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الأتربة
-تجنب التدخين 

