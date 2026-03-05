تعبان وحالته صعبة.. مصطفى كامل أسرة هاني مها قررت عدم ظهوره في أي برامج تليفزيونية

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة الموسيقار هاني مهنا، التي أساء خلالها للفنانتين شادية وفاتن حمامة، وتم إيقافه من قِبل المجلس الأعلى للإعلام وعدم الظهور مرة أخرى في البرامج التليفزيونية.



وقال الفنان مصطفى كامل خلال لقائه ببرنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي"؛ اللي حصل مرفوض وأستاذ هاني مقر بكده وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا مقرين بده، هاني تعبان جدا وفي وضع صعب والموضوع ده أثر على نفسيته أكتر ، هاني مهنا صديق التاس دي شادية وفاتن حمامة، حصل سوء تفاهم ، هاني كان صديق العمالقة دول ، أنا معرفش أم كلثوم ولا قابلتها لا أنا وهاني شاكر ولا إيمان البحر درويش، هاني مهنا هو اللي عارفها وهو اللي عمل عيد الفن ودعا شادية تحضره، واللي حصل ده بسبب مرضه وكبر السن.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن عائلة الموسيقار هاني مهنا، اتخذت قرارًا بعدم ظهوره في أي برامج تليفزيونية مرة أخرى، وذلك نظرًا لظروفه الصحية.

وفي سياق متصل، تحدث الفنان مصطفى كامل عن الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، حيث أكد أنه حاول التواصل أكثر من مرة معه عبر هاتفه ولا يوجد رد، حتى أنه خرج في أحد الفيديوهات وطالب من يعرف مكان مسكنه في الإسكندرية أو أرقام هواتف أخرى يخبره بذلك.

