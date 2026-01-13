خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة

كشف لؤي دعبس المشرف العام على جهاز الملاكمة بنادي الترسانة، تفاصيل أزمة اتحاد الملاكمة مع اللاعبين والمدربين خلال الفترة الماضية.

وقال دعبس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : عقدت اجتماع مع رئيس اتحاد الملاكمة أكثر من مرة ونصحته لدعم اللاعبين وخصوصا لاعبي المنتخب للعب بشكل مستمر في المباريات واكتساب الخبرات وعرضت عمل تجارب المنتخب كل 35 يوم لخوض عدد كبير من المباريات خلال 35 يوما.

وأضاف : عدد المباريات الحالي للاعبي المنتخب 3 أو 4 مباريات فقط ولا يتناسب مع لاعبي المنتخب ولا يخلق التنافسية بينهم كما طلبت عمل منتخب ثاني تحت مسمى منتخب ب ليشعر لاعب المنتخب أنه دائما مهددا حال نزول مستواه .

وأردف: بعد الاجتماعات والتواصل المستمر مع رئيس الاتحاد لم يتم اتخاذ أي إجراء يصلح حال اللعبة وفوجئنا بتعيينات من خارج الاتحاد وشخصيات لم نعهدها من قبل.

وأوضح: تحدثت مع رئيس الاتحاد بشكل مباشر وأخبرته أنني ضده بسبب سياساته الخطئة اتجاه اللعبة والتي تدهور حالها خلال السنوات الاخيرة رغم أنني نظمت بطولتي من مالي الخاص ولم أكلف الاتحاد شئ ولكن في النهاية وجهو اتهامات باننا منتفعين.

وأشار دعبس خلال تصريحات إلى أنه يتعامل مع مجلس الإدارة كضيوف ودعمهم في البداية لصالح اللعبة ولكن بسبب القرارات والأخطاء المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على اللاعبين والمدربين قرر نهج طريق للإصلاح.

وبسؤاله عن طلبات المدربين واللاعبين بترشيحه لرئاسة الاتحاد رد : ليس لي رغبة للترشح بجانب ظروف صحية منعته من الترشح في السابق وبالتالي الهدف هو اللعبة وعودتها للطريق الصحيح مشيرا إلى أنه دعم رئيس الاتحاد الحالي على أمل التطوير

وأردف : بعد عقد مؤتمر لكل عناصر اللعبة في نادي الترسانه اليوم سنمهل الاتحاد شهر لتحسين الأوضاع عودة اللعبة للطريق الصحيح وفي حال عدم حدوث أي تجديدات سيتم التوجه لـ وزير الشباب والرياضة ونعرض أمامه المشاكل وبعدها سيكون هناك طلبات بسحب الثقة وهدفنا منحهم فرصة

وعن سبب الأزمات داخل الاتحاد قال : الملاكمة لعبتنا وأضعنا عمرنا فيها والاتحاد خلال اجتماعاته لا يتحدث عن اللعبة ومنشغلين بأزماتهم وكل منهم عمل حزب وشلة ورئيس الاتحاد لا يستطيع اتخاذ قرار حازم ضدهم