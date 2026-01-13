قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
رياضة

خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة

لؤي دعبس
لؤي دعبس
عبدالله هشام

كشف لؤي دعبس المشرف العام على جهاز الملاكمة بنادي الترسانة، تفاصيل أزمة اتحاد الملاكمة مع اللاعبين والمدربين خلال الفترة الماضية.

وقال دعبس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : عقدت اجتماع مع رئيس اتحاد الملاكمة أكثر من مرة ونصحته لدعم اللاعبين وخصوصا لاعبي المنتخب للعب بشكل مستمر في المباريات واكتساب الخبرات وعرضت عمل تجارب المنتخب كل 35 يوم لخوض عدد كبير من المباريات خلال 35 يوما.

وأضاف : عدد المباريات الحالي للاعبي المنتخب 3 أو 4 مباريات فقط ولا يتناسب مع لاعبي المنتخب ولا يخلق التنافسية بينهم كما طلبت عمل منتخب ثاني تحت مسمى منتخب ب ليشعر لاعب المنتخب أنه دائما مهددا حال نزول مستواه .

وأردف: بعد الاجتماعات والتواصل المستمر مع رئيس الاتحاد لم يتم اتخاذ أي إجراء يصلح حال اللعبة وفوجئنا بتعيينات من خارج الاتحاد وشخصيات لم نعهدها من قبل.

وأوضح: تحدثت مع رئيس الاتحاد بشكل مباشر وأخبرته أنني ضده بسبب سياساته الخطئة اتجاه اللعبة والتي تدهور حالها خلال السنوات الاخيرة رغم أنني نظمت بطولتي من مالي الخاص ولم أكلف الاتحاد شئ ولكن في النهاية وجهو اتهامات باننا منتفعين.

وأشار دعبس خلال تصريحات إلى أنه يتعامل مع مجلس الإدارة كضيوف ودعمهم في البداية لصالح اللعبة ولكن بسبب القرارات والأخطاء المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على اللاعبين والمدربين قرر نهج طريق للإصلاح.

وبسؤاله عن طلبات المدربين واللاعبين بترشيحه لرئاسة الاتحاد رد : ليس لي رغبة للترشح بجانب ظروف صحية منعته من الترشح في السابق وبالتالي الهدف هو اللعبة وعودتها للطريق الصحيح مشيرا إلى أنه دعم رئيس الاتحاد الحالي على أمل التطوير

وأردف : بعد عقد مؤتمر لكل عناصر اللعبة في نادي الترسانه اليوم سنمهل الاتحاد شهر لتحسين الأوضاع عودة اللعبة للطريق الصحيح وفي حال عدم حدوث أي تجديدات سيتم التوجه لـ وزير الشباب والرياضة ونعرض أمامه المشاكل وبعدها سيكون هناك طلبات بسحب الثقة وهدفنا منحهم فرصة

وعن سبب الأزمات داخل الاتحاد قال : الملاكمة لعبتنا وأضعنا عمرنا فيها والاتحاد خلال اجتماعاته لا يتحدث عن اللعبة ومنشغلين بأزماتهم وكل منهم عمل حزب وشلة ورئيس الاتحاد لا يستطيع اتخاذ قرار حازم ضدهم

الترسانة نادي الترسانة لؤي دعبس اتحاد الملاكمة منتخب الملاكمة

