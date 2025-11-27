برلماني: حديث الرئيس السيسي مع طلبة الأكاديمية العسكرية بيان وطني شامل للرؤية المستقبلية

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية جاء بمثابة بيان وطني شامل يحدد اتجاهات الدولة ورؤيتها في مختلف الملفات، ويعكس حجم المتابعة الدقيقة التي يوليها الرئيس لكل التفاصيل المتعلقة ببناء الإنسان، وتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات المجتمع.

وقال الجندي، في بيان له، إن الرئيس قدّم رسائل واضحة تتسم بالواقعية والشفافية، وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق خطط متكاملة لا تعرف العشوائية، سواء في التعليم أو الاقتصاد أو الأمن المجتمعي أو بناء الوعي.

ولفت الجندي إلى أن الرئيس تحدث بروح القائد الذي يعرف حجم التحديات، لكنه في الوقت ذاته يمتلك الإرادة الكاملة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن استعراضه لقضايا التحول الرقمي، والميكنة، وتطوير التعليم يثبت أن مصر تخوض عملية تحديث شاملة تهدف لإعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغير.

وتابع: "تأكيد الرئيس على ضرورة تطبيق القانون بصرامة، والاهتمام بالصحة العامة وبناء الوعي، يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن قوة الدولة تبدأ من قوة المجتمع نفسه".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس لم يتردد في تناول الملفات الحساسة بصراحة، سواء ما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، أو الأوضاع الاقتصادية، أو التحديات الإقليمية، مؤكّدًا أن هذا النهج يعزز ثقة الشارع المصري في القيادة السياسية، ويؤكد أن الدولة تسعى لتحقيق أفضل النتائج بأعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأضاف المهندس حازم الجندي أن حديث الرئيس عن ضرورة تماسك المجتمع ودور الأسرة والمدرسة والجامعات والمؤسسات الدينية والإعلام يعبر عن رؤية متكاملة لبناء وعي مستنير قادر على حماية المجتمع من التطرف والفوضى.