أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس

شهدت محافظة دمياط موجة من الطقس السيئ نتيجة التقلبات الجويه، ما أدى لسقوط الأمطار بغزارة ورياح شديدة وارتفاع الأمواج.

ومن جانبه شدد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، على جميع الأجهزة المعنية بالتواجد الفورى بالشوارع والتعامل الفورى مع التلفيات التى تسببها الأمطار والرياح.

الجدير بالذكر أن التقلبات الجوية تؤثر بشكل كبير على حركه الصيد لان اغلب المراكب تتعرض للغرق نتيجه لارتفاع الأمواج والتقلبات الجويه تؤثر على سلامة المركب والصيادين.

وأعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج، بمحافظة دمياط ، عن توقف حركة الصيد لحين تحسن الأحوال الجوية وذلك خوفا على أرواح الصيادين وسلامتهم نتيجه لارتفاع الأمواج.