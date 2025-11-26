طريقة عمل شوربة القرع بمذاق شهي .. اعرفي المقادير

تُعد شوربة القرع من الأكلات الشهية التى تناسب فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الطاقة والقوة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة القرع من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة القرع

مكعبات قرع مشوية

طماطم مشوية

رأس ثوم مشوي

زعتر مشوي

100 جرام جبنة كريمي

مرقة خضار

للوجه:

كريمة طهي

زيت زيتون

زعتر

شطة مجففة

للتقديم:

شرائح توست بني محمص



طريقة عمل شوربة القرع

ضعي مكونات الشوربة في الكبة أو الخلاط واخفقيها جيدا وهى الطماطم المشوية والثوم المشوى و القرع المشوي وتخفق جيدا.

ضعي جبنة كريمي مع استمرار ضرب المكونات مع إضافة ملح و فلفل اسود وضعي المكونات على النار و تقلب قليلاً.

ضعي الشوربة في طبق التقديم و على الوجه كريمة طهي وتزين حسب الرغبة ويمكن إضافة زيت زيتون والزعتر والشطة المجففة

قدمى شوربة القرع ساخنة مع شرائح توست محمص أو نوع الخبز المفضل محمص وبالهنا والشفا