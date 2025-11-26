قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قرار عاجل بشأن 37 متهما في أكبر قضايا شركات تمويل الإرهاب
الرئيس السيسي عن انتخابات النواب: تدخلنا كان بمثابة فيتو واللي بيحصل مش عاجبني
توك شو

ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
قسم التوك شو

عاد الفنان تامر حسني إلى القاهرة قادماً من العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالكلى. 

وكشفت مصادر مقربة أن تامر حسني خضع لفحوصات طبية شاملة قبل عودته، وسط حالة كبيرة من التعاطف والدعم من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن حالته الصحية.

حالة تامر الصحية مستقرة حتى الآن

وأكد الفريق الطبي المعالج أن الجزء الذي تم استئصاله من الكلى ما زال قيد الفحص، مشيرين إلى أن حالة تامر الصحية مستقرة حتى الآن، وأن المتابعة مستمرة لحين ظهور النتائج النهائية.

وحرص تامر حسني على طمأنة جمهوره برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عبر فيها عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة مرضه، قائلاً: «مش عارف أشكركم إزاى على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي.. والله لسانى عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا وجمال قلوبكم.. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر.. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب».

ومن المنتظر أن يستكمل تامر حسني رحلته العلاجية داخل مصر خلال الأيام المقبلة، لحين تعافيه بشكل تام وعودته لنشاطه الفني.

برلين تامر حسني فحوصات طبية فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي

