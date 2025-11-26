ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا

عاد الفنان تامر حسني إلى القاهرة قادماً من العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالكلى.

وكشفت مصادر مقربة أن تامر حسني خضع لفحوصات طبية شاملة قبل عودته، وسط حالة كبيرة من التعاطف والدعم من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن حالته الصحية.

حالة تامر الصحية مستقرة حتى الآن

وأكد الفريق الطبي المعالج أن الجزء الذي تم استئصاله من الكلى ما زال قيد الفحص، مشيرين إلى أن حالة تامر الصحية مستقرة حتى الآن، وأن المتابعة مستمرة لحين ظهور النتائج النهائية.

وحرص تامر حسني على طمأنة جمهوره برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عبر فيها عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة مرضه، قائلاً: «مش عارف أشكركم إزاى على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي.. والله لسانى عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا وجمال قلوبكم.. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر.. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب».

ومن المنتظر أن يستكمل تامر حسني رحلته العلاجية داخل مصر خلال الأيام المقبلة، لحين تعافيه بشكل تام وعودته لنشاطه الفني.