ربنا يطمنا عليك..مدحت العدل يدعم تامر حسني في أزمته الصحية

وجه الشاعر والمنتج مدحت العدل، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “ألف سلامة عليك يا تامر، وإن شاء الله تقوم بالسلامة قريب، دعواتنا ليك بالشفاء وربنا يطمنا عليك إحنا جمهورك وربنا يعافيك ويقومك بخير يارب”.

مرض تامر حسني



كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.