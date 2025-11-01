مدحت العدل: أثبتنا للعالم أننا مصر .. وهذا قدرنا خلق الفن والعلم في دولتنا

أشاد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل بالنجمة شريهان ومشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلاً: "هي ملهمتي، وهي نجمة، وجودها في حد ذاته إضافة. ولو ارتدت جلبابًا عاديًا ستصبح قيمته في أنها ترتديه".

الكنيسة والجامع والدير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "الحفل فوق مستوى الإبهار بشوية كلنا كنا قاعدين متثبتين ومبهورين بكل التفاصيل، والإخراج الذي جمع بين الكنيسة والجامع والدير البحري، والحضور العظيم، والإبهار غير الطبيعي".



وتابع قائلًا: "اليوم أثبتنا للعالم أننا مصر، وأننا في حتة تانية بجد، هذا قدرنا وليس اختيارنا، ربنا خلقنا فنانين، والفن اتخلق عندنا، والطب والهندسة، وهذا الاحتفال العظيم يليق بدولة عظيمة ومنظمين محل فخر".



واختتم: "لدينا صدمة من شدة الابهار وصدمة عزة وفخر".