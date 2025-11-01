وزير الرياضة العماني: المتحف المصري الكبير فخر لكل العرب

أكد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، أن سلطنة عُمان تنظر إلى إنجاز افتتاح المتحف المصري الكبير بكل اعتزازٍ وفخرٍ، لأنه لا يمثل مصر وحدها، بل هو فخر لكل العرب، ومصدر إلهام يعزز حضور ثقافتنا العربية على الساحة الدولية.



وأضاف ذي يزن - خلال ترؤسه الوفد العماني المشارك في حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن السلطان هيثم بن طارق - قائلا: "إن ما تحقق في هذا المشروع العملاق يجسد رؤية مصر الجديدة في صون تراثها الإنساني وتقديمه بروح عصرية، ويضعها في طليعة الدول التي توازن بين الأصالة والتجديد في مجالات الثقافة والمتاحف.



كما أكد ذي يزن أن هذا المتحف يشكل منصة للتعاون الثقافي العربي في مجالات التراث والآثار وإدارة المتاحف، ويمنح الجميع فرصةً لبناء جسورٍ من التفاهم والتبادل المعرفي بين المؤسسات الثقافية في عالمنا العربي.



وقال ذي يزن: نهنئ جمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا على هذا الصرح الحضاري، معربين عن سعادتنا الغامرة بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي تُضاف إلى سجل إنجازات مصر المتتالية، متمنين لها مزيدًا من الازدهار والتألق في مسيرتها الثقافية والحضارية والتنموية.