من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير

أ ش أ

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم وإلى القيادة السياسية، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر صرح حضاري وثقافي في العالم مخصص لحضارة واحدة، حضارة مصر التي قدّمت للعالم أول معاني الإنسانية.

وأكدت التنسيقية - في بيان اليوم - أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو صفحة جديدة في كتاب الهوية المصرية، ورسالة حضارية خالدة إلى العالم أجمع بأن مصر ما زالت، وستظل، مهد التاريخ ونبض الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذا الافتتاح العظيم يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ورسالة جديدة تؤكد قدرة الجمهورية الجديدة على الجمع بين عراقة الماضي وازدهار الحاضر ورؤية المستقبل، في ظل قيادة حكيمة تضع الثقافة والتراث والهوية في قلب مشروعها الوطني للتنمية المستدامة.

كما توجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير إلى الضيوف الكرام من رؤساء وقيادات ورموز عالمية شاركوا مصر فرحتها في هذا الحدث الاستثنائي، تعبيرًا عن تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر الحضارية ودورها الرائد في الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.

وأضافت أن حضور هذا الجمع الدولي الرفيع يؤكد ما لمصر من قيمة وتأثير عالميين، وما تحظى به من احترام واهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، بوصفها مركز إشعاع حضاري وإنساني لا ينطفئ.

وأشادت التنسيقية بالجهود الوطنية المخلصة التي بذلها القائمون على المشروع من علماء الآثار والمهندسين والفنيين والعمال، الذين جسّدوا في هذا الصرح نموذجًا مشرفًا لـ الإرادة المصرية القادرة على البناء والإنجاز والتحدي.
 

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير

خبير دولي: مصر وثقت الاستدامة البيئية في حضارتها منذ آلاف السنين

بنك

بنك saib ينفي المتداول عن توقيع غرامة مالية عليه

افضل نجيب

أفضل نجيب: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام إلى العالم أجمع

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

